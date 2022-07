Grande Fratello Vip 7, ecco chi sono i vipponi che hanno già firmato il contratto (Di sabato 9 luglio 2022) Per adesso i vipponi che sicuramente entreranno nella Casa di Cinecittà, avendo già firmato il contratto, sono in tutto tre, ovvero Chadia Rodriguez – 24enne rapper e conduttrice di Real Time; Pamela Prati, già nella prima edizione del reality show di Canale 5; infine George Ciupilan, ventenne protagonista dei reality Il Collegio e La Caserma, entrambi in onda sulla Rai. In forse – ma quasi certi – sono invece l’influencer Asia Gianese e l’hair stylist ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, per il quale tuttavia ancora è da raggiungersi un accordo per il cachet. Si parla infine di Guendalina Canessa, Rita Dalla Chiesa e Alvaro Vitali, ma su questi ultimi non vi è ancora nessuna certezza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella scatenati alle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Per adesso iche sicuramente entreranno nella Casa di Cinecittà, avendo giàilin tutto tre, ovvero Chadia Rodriguez – 24enne rapper e conduttrice di Real Time; Pamela Prati, già nella prima edizione del reality show di Canale 5; infine George Ciupilan, ventenne protagonista dei reality Il Collegio e La Caserma, entrambi in onda sulla Rai. In forse – ma quasi certi –invece l’influencer Asia Gianese e l’hair stylist ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, per il quale tuttavia ancora è da raggiungersi un accordo per il cachet. Si parla infine di Guendalina Canessa, Rita Dalla Chiesa e Alvaro Vitali, ma su questi ultimi non vi è ancora nessuna certezza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella scatenati alle ...

