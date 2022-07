Gran Bretagna, Rishi Sunak il favorito alla successione di Johnson. Passo indietro del ministro Wallace: “Non mi candido” (Di sabato 9 luglio 2022) Si scaldano i motori per la corsa alla successione di Boris Johnson nel Regno Unito. Dopo le dimissioni del primo ministro britannico, travolto dagli scandali interni (l’ultimo ha riguardato il viceministro Chris Pincher) e da una raffica di dimissioni in seno al suo gabinetto, nel Partito Conservatore è tempo di pensare al post BoJo. Venerdì l’ ex cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha ufficializzato la sua candidatura a leader Tory e futuro primo ministro. “Ricostruiamo la fiducia, rilanciamo l’economia e riunifichiamo il partito”, è lo slogan del 42enne di origini familiari indiane, sostenitore della Brexit e noto per i buoni rapporti con la City dove ha fatto carriera prima di entrare in politica. L’ex cancelliere dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Si scaldano i motori per la corsadi Borisnel Regno Unito. Dopo le dimissioni del primobritannico, travolto dagli scandali interni (l’ultimo ha riguardato il viceChris Pincher) e da una raffica di dimissioni in seno al suo gabinetto, nel Partito Conservatore è tempo di pensare al post BoJo. Venerdì l’ ex cancelliere dello Scacchiere britannico,, ha ufficializzato la sua candidatura a leader Tory e futuro primo. “Ricostruiamo la fiducia, rilanciamo l’economia e riunifichiamo il partito”, è lo slogan del 42enne di origini familiari indiane, sostenitore della Brexit e noto per i buoni rapporti con la City dove ha fatto carriera prima di entrare in politica. L’ex cancelliere dello ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : “Tra i candidati alla successione del premier vi sono un curdo iracheno, un pakistano musulmano e un indiano figli… - beppesevergnini : Finalmente un #leave di buon senso. Uno scivolone iniziato sei anni fa, con #Brexit. Un bugiardo seriale (© The Eco… - ScuderiaFerrari : Il commento di @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #essereFerrari ?? #BritishGP - Srmedia_info : Sondaggio SECO sul nuovo accordo commerciale tra Svizzera e Gran Bretagna - brumas00 : RT @janavel7: Putin si dice contento per la caduta di BoJo. Ma sa che non cambierà la posizione della Gran Bretagna. Invece per lui sarebbe… -