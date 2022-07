Governo: Gelmini, ‘non credo ci sarà crisi, non conviene a nessuno’ (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Non credo che succederà”, che ci sarò un crisi del Governo Draghi “credo che prevarrà la consapevolezza che Draghi gode di grande stima non solo a livello internazionale ma anche nel Paese. credo che non convenga a nessuno staccare la spina”. Così il ministro Maria Stella Gelmini alla convention di Italia al Centro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Nonche succederà”, che ci sarò undelDraghi “che prevarrà la consapevolezza che Draghi gode di grande stima non solo a livello internazionale ma anche nel Paese.che non convenga a nessuno staccare la spina”. Così il ministro Maria Stellaalla convention di Italia al Centro. L'articolo CalcioWeb.

