Governo, Gelmini: crisi sarebbe come staccare la spina al Paese (Di sabato 9 luglio 2022) "Quando sento dire che c'è una forza che pensa di staccare la spina a questo Governo quando c'è un'inflazione galoppante, quanto il Covid non è ancora sonfitto, quanto c'è un problema gigantesco come ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) "Quando sento dire che c'è una forza che pensa dilaa questoquando c'è un'inflazione galoppante, quanto il Covid non è ancora sonfitto, quanto c'è un problema gigantesco...

Pubblicità

gridandovuole : RT @gervasoni1968: Si caro Presidente ma con chi è alleato? Che peso avrebbe Fi in un governo di destra destra centro ? Nessuno dei suoi as… - gervasoni1968 : Si caro Presidente ma con chi è alleato? Che peso avrebbe Fi in un governo di destra destra centro ? Nessuno dei su… - FlavioPozza : Già, ma ricordatevi anche di brunetta, carfagna, gelmini che stanno dando ottima prova delle loro capacità nel gove… - TitiRode : RT @Sina_Getlost987: @gparagone I nomi più celebri e che devono rimanere fissati nella storia per aver appoggiato il Governo peggiore degli… - LeonardoMontef6 : Gasparri, Brunetta, Gelmini tutti esperti virologi con noi nel governo la Pandemia sparisce in una settimana. Lo ab… -