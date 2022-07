**Governo: Gelmini, 'chi a destra e a sinistra minaccia crisi è irresponsabile'** (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Un pò di fibrillazioni quando si avvicina la scadenza elettorale è fisiologico ed è è giusto che i partiti si organizzino, ma quando un forza politica - di destra o di sinistra - vuole staccare la spina, quando c'è una inflazione galoppante, c'è ancora il rischio Covid e siamo di fronte alla scellerata aggressione della Russia all'Ucraina, allora staccare la spina significherebbe staccarla al Paese. Sarebbe un gesto profondamente irresponsabile". Così il ministro Maria Stella Gelmini alla convention di Italia al Centro. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Un pò di fibrillazioni quando si avvicina la scadenza elettorale è fisiologico ed è è giusto che i partiti si organizzino, ma quando un forza politica - dio di- vuole staccare la spina, quando c'è una inflazione galoppante, c'è ancora il rischio Covid e siamo di fronte alla scellerata aggressione della Russia all'Ucraina, allora staccare la spina significherebbe staccarla al Paese. Sarebbe un gesto profondamente". Così il ministro Maria Stellaalla convention di Italia al Centro.

