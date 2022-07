Governo, Conte prepara la strategia per il draghicidio L’avvocato cerca il pretesto ma Mario non glielo dà (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello tra Mario Draghi e Giuseppe Conte è stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello traDraghi e Giuseppeè stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it

