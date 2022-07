Governo | Conte minaccia la crisi e spacca il M5S Di Maio | «No al Papeete 2»

(Di sabato 9 luglio 2022) Assediato. Tirato per la giacchetta da chi lo vorrebbe tenere dentro la maggioranza. E strattonato con ancora più veemenza da quelli ? e al Senato potrebbero essere la maggioranza...

Pubblicità

fattoquotidiano : Conte: “Risposte da Draghi o addio governo” - DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - ItaliaViva : Se il governo considera chiusa la questione di una gita scolastica elementare al comizio di #Conte, noi andremo ava… - universo_astro : RT @AlbertoLela: - #Conte: “ora andate in vacanza, vi aggiorneremo se cade il Governo”. Vi aggiorneremo chi? Se cade cosa? @GiuseppeCon… - krudesky : RT @P_M_1960: Giuseppe Conte torna a minacciare la crisi di governo. Se l'esecutivo deciderà di rispondere subito e concretamente alle urge… -

Sky Tg24

...terreno nei sondaggi e ha di recente superato il malconcio Movimento 5 stelle di Giuseppe. ... 'Ci dica, Presidente, come sarebbe l'Italia se lei tornasse alChe Paese vorrebbe'. Questa ...Poi, grazie a un'iniziativa Di Maio e di Renzi , si decise di continuare conpremier'. Così ... 'Quindi dissi che era punto di riferimento di una nuova coalizione di- aggiunge - era una ... Governo, Conte minaccia: "Cambio di passo o ce ne andiamo" Per l’ex segretario del Partito democratico è «un dato di fatto». Conte, dice Zingaretti, oggi «è un leader in difficoltà» Avevano destato scalpore e molte polemiche le dichiarazioni di Zingaretti che ...Intervista all'assessore: "Credo serva un nuovo soggetto politico con al centro ambiente e umanità. Di Maio È sempre stato un ...