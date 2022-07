Gossip sul trasferimento | l’Arsenal offre 34 milioni di sterline per l’obiettivo shock del centrocampo; Stella della Serie A ‘nella lista del Man Utd’

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha fatto un’offerta per uno dei suoi ex centrocampisti, mentre il Manchester United continua a guardare ai sostituti di Cristiano Ronaldo… I GUNNERS VOGLIONO IL LORO EX CENTROCAMPISTA, squadraPremier League, sta preparando un’offerta per il centrocampista dell’AC Milan Ismael Bennacer questa estate, secondo quanto riportato. Il nazionale algerino, che è arrivato nelle giovanili del nord di Londra, ha fatto un’apparizione in prima squadra con i Gunners prima di partire per passare all’Empoli nel 2017. Da allora il suo gioco è andato sempre più rafforzandosi con Bennacer ora titolare per il Milan, collezionando 105 presenze nelle sue tre stagioni nei giganti diA. E ora Arseanl lo rivuole quest’estate mentre cercano un altro centrocampista da ...