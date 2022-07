Golf, PGA Tour 2022: il maltempo condiziona il secondo round del Barbasol Championship. Al comando Adam Svensson (Di sabato 9 luglio 2022) La settimana del PGA Tour continua in maniera travagliata. Il secondo round del Barbasol Championship (montepremi 3,7 milioni di dollari) è infatti dapprima stato interrotto per le cattive condizioni climatiche, poi per il sopraggiungere dell’oscurità. La leaderboard dell’evento nato nel 2015, che ha riportato il grande Golf nel Kentucky dopo 59 anni di attesa, è dunque più che provvisoria. Al comando troviamo attualmente Adam Svensson. Il canadese è uno dei pochi ad aver completato due giri, e guida la classifica con lo score di -15 (129 colpi). Staccato di due lunghezze Trey Mullinax. L’americano deve però disputare altre cinque buche. In terza posizione con -12 un nutrito gruppo composto dal francese Robin Roussel, dall’inglese Tom ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La settimana del PGAcontinua in maniera travagliata. Ildel(montepremi 3,7 milioni di dollari) è infatti dapprima stato interrotto per le cattive condizioni climatiche, poi per il sopraggiungere dell’oscurità. La leaderboard dell’evento nato nel 2015, che ha riportato il grandenel Kentucky dopo 59 anni di attesa, è dunque più che provvisoria. Altroviamo attualmente. Il canadese è uno dei pochi ad aver completato due giri, e guida la classifica con lo score di -15 (129 colpi). Staccato di due lunghezze Trey Mullinax. L’americano deve però disputare altre cinque buche. In terza posizione con -12 un nutrito gruppo composto dal francese Robin Roussel, dall’inglese Tom ...

