God Is An Astronaut, le foto del concerto al Rock In Roma (Di sabato 9 luglio 2022) I God Is An Astronaut si sono esibiti al Rock In Roma, con la seconda delle quattro date del tour italiano della band irlandese che si appresta a celebrare i vent’anni dall’uscita del primo album The Begginning Of The End God Is An Astronaut, la setlist del concerto al Rock In Roma God Is An Astronaut, live Rock In Roma. – Ph © Emanuela VertolliPost-Rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space Rock, i GOD IS AN Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) I God Is Ansi sono esibiti alIn, con la seconda delle quattro date del tour italiano della band irlandese che si appresta a celebrare i vent’anni dall’uscita del primo album The Begginning Of The End God Is An, la setlist delalInGod Is An, liveIn. – Ph © Emanuela VertolliPost-raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space, i GOD IS ANhanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti ...

Pubblicità

Relics_Live : Nuovo articolo: GOD IS AN ASTRONAUT : lampi e suoni al Rock in Roma. - 40_caratteri : Comunque volevo fare i miei personali complimenti al fonico o chi per lui che ieri, prima dei God is an astronaut,m… - IndieForBunnies : Non si poteva mancare! #GodIsAnAstronaut + #Nothing @ Circolo Magnolia (Segrate, 06/07/2022) | IndieForBunnies - militarimanu : @il_Conte78 Sei andato al concerto dei God is an astronaut?? Ma dove??? - Giaa_band : GOD IS AN ASTRONAUT e NOTHING: binomio inaspettato di mezza estate - -