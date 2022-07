"Gli Usa non lo scordino...". Mosca vuole l'Alaska: a un passo dalla guerra mondiale (Di sabato 9 luglio 2022) Nell'eternità gioco delle parti ora Usa e Russia rischiano di scontrarsi su un altro campo: quello della storia. Da Mosca è arrivata all'Occidente una nuova minaccia mossa per bocca del presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, che parlando in aula ha dichiarato che «l'America deve ricordarsi dell'Alaska». Uno Stato nello Stato, vista la sua estensione territoriale, oggi figura come una exclave americana confinante col Canada e lo stretto di Berign, ma che faceva parte della Russia fino al giorno in cui gli Stati Uniti l'acquistarono, il 30 marzo 1867, alla modica cifra di 7,2 milioni di dollari secondo le stime della Biblioteca del Congresso americano. Un tozzo di pane, che seppur rapportaro al cambio attuale (miliardi) sembra comunque poco agli occhi di un revanscista russo. Dovettero trascorrere quasi 100 anni quando, nel gennaio 1959 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Nell'eternità gioco delle parti ora Usa e Russia rischiano di scontrarsi su un altro campo: quello della storia. Daè arrivata all'Occidente una nuova minaccia mossa per bocca del presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, che parlando in aula ha dichiarato che «l'America deve ricordarsi dell'». Uno Stato nello Stato, vista la sua estensione territoriale, oggi figura come una exclave americana confinante col Canada e lo stretto di Berign, ma che faceva parte della Russia fino al giorno in cui gli Stati Uniti l'acquistarono, il 30 marzo 1867, alla modica cifra di 7,2 milioni di dollari secondo le stime della Biblioteca del Congresso americano. Un tozzo di pane, che seppur rapportaro al cambio attuale (miliardi) sembra comunque poco agli occhi di un revanscista russo. Dovettero trascorrere quasi 100 anni quando, nel gennaio 1959 ...

Pubblicità

petergomezblog : Con la siccità rispuntano gli appetiti per la privatizzazione dei servizi idrici. In Usa e Gb è stato un disastro -… - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli Usa inviano altri 4 lanciarazzi e munizioni #usa #himars #highmobilityartilleryrocketsystems… - GiovaQuez : Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin: 'I progetti biologici militari Usa dovrebbero essere declassifi… - Accipicchina : La ricetta delle Spirali di patate croccanti scrunch! è uno dei piatti che preferiamo in casa. Usa gli aromi che pr… - stefanodeange11 : RT @intuslegens: Georgia, USA: ignoti hanno abbattuto un tempio satanico recante il decalogo per la #transizione al nuovo mondo. Ridurre gl… -