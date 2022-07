Gli Stati Uniti, egemoni claudicanti nel nuovo disordine mondiale (Di sabato 9 luglio 2022) È possibile riflettere sul ruolo presente e futuro degli Stati Uniti d’America come unica superpotenza globale esulando dalle professioni di ortodossia atlantica e di antiamericanismo a prescindere che hanno caratterizzato (e spesso avvelenato) il dibattito pubblico negli ultimi mesi? Una risposta affermativa sarebbe possibile solo vivendo in una di quelle ville fiesolane nelle quali si erano rifugiati i protagonisti del Decameron per sfuggire alla peste o, ai nostri giorni, al riparo dalle tensioni provocate dalla guerra in Ucraina, dalla crisi economica ed energetica, e dalle preoccupazioni per uno scenario mondiale sempre più in ebollizione, non solo dal punto di vista climatico. Parlare del ruolo degli Stati Uniti e valutare la congruità tra obiettivi asseriti e strumenti utilizzati non solo chiama ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) È possibile riflettere sul ruolo presente e futuro deglid’America come unica superpotenza globale esulando dalle professioni di ortodossia atlantica e di antiamericanismo a prescindere che hanno caratterizzato (e spesso avvelenato) il dibattito pubblico negli ultimi mesi? Una risposta affermativa sarebbe possibile solo vivendo in una di quelle ville fiesolane nelle quali si erano rifugiati i protagonisti del Decameron per sfuggire alla peste o, ai nostri giorni, al riparo dalle tensioni provocate dalla guerra in Ucraina, dalla crisi economica ed energetica, e dalle preoccupazioni per uno scenariosempre più in ebollizione, non solo dal punto di vista climatico. Parlare del ruolo deglie valutare la congruità tra obiettivi asseriti e strumenti utilizzati non solo chiama ...

Pubblicità

lorepregliasco : (Twitter è quel posto in cui puoi dire di tutto, ma guai se osi scrivere una sorta di ovvietà, e cioè che gli Stati… - ilpost : Nonostante il Giappone sia percepito – a buona ragione – come un paese pacifico e rispettoso, gli assassinii di per… - Giorgiolaporta : “Dobbiamo approvare lo #iusscholae come negli altri Paesi Europei, maestri di #cultura e civiltà” - Scusa ma negli… - be_marconi : RT @FabioBilVecchio: @lucabattanta @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Seguendo gli ordini impartiti da altri e tradendo il mandato con il quale e… - MrETP : RT @mirkonicolino: Michel #Platini assolto dall'accusa di truffa a danno della #Fifa. Potrà riavere accesso ai 2 milioni di franchi che gli… -