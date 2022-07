Gli abbonamenti dell’Atalanta toccano quota 12mila (Pisani e Morosini esaurite) (Di sabato 9 luglio 2022) A Bergamo la voglia di Atalanta si respira nell’aria, e una delle prove più concrete sono sicuramente i numeri della campagna abbonamenti 2022-2023. Già fin dall’inizio i tifosi hanno effettuato molte sottoscrizioni (tra prelazioni e vendita libera) e i frutti risultano tanto maturi quanto ottimisti in vista della nuova stagione calcistica. Analizzando i dati (riportati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Il passaparola dei tifosi dell’Atalanta: “Tutti con le bandiere! Riempiamo lo stadio” Riscrivere la storia del calcio bergamasco: Atalanta, avanti senza paura! Atalanta-Manchester United, ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 luglio 2022) A Bergamo la voglia di Atalanta si respira nell’aria, e una delle prove più concrete sono sicuramente i numeri della campagna2022-2023. Già fin dall’inizio i tifosi hanno effettuato molte sottoscrizioni (tra prelazioni e vendita libera) e i frutti risultano tanto maturi quanto ottimisti in vista della nuova stagione calcistica. Analizzando i dati (riportati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Il passaparola dei tifosi: “Tutti con le bandiere! Riempiamo lo stadio” Riscrivere la storia del calcio bergamasco: Atalanta, avanti senza paura! Atalanta-Manchester United, ...

Pubblicità

juventusfc : Campagna abbonamenti | Parte la fase di vendita rinnovo con cambio posto per gli abbonati 19/20 ?? - FBiasin : “L’#Inter allarga l’offerta e mette in vendita gli abbonamenti del terzo anello verde a 190€”. Diciamola tutta: al… - marafioti206 : @juventina____ Ora però devono tornare la tifoseria calda della curva sud,non può essere anche quest'anno lo Stadiu… - Dadoneroazzurro : @Lorenzo11122 Per forza.. se no gli abbonamenti non avevano senso - alepacia95 : @AlessioBuzzanca @reverendo_casey Ma ti credo Ale,lotito non è stupido! Far saltare romagnoli dopo che ieri si sono… -