Giusy Meloni, gli shorts sono da infarto ma la maglia fa polemica (Foto) (Di sabato 9 luglio 2022) Giusy Meloni è una delle donne in toto più belle che si possano vedere nel mondo della tv e del web, per questo motivo continua a spopolare. Una delle ragazze che sicuramente ha saputo mettersi in mostra in tutti questi anni grazie alla sua bellezza straordinaria in giro per la televisione è stata Giusy Meloni, una affascinante e splendida donna che si è messa in risalto all'interno del mondo di SportItalia per poi passare in maniera più importante anche su Instagram. InstagramOttenere la celebrità tanto desiderata è davvero molto difficile nei giorni d'oggi, considerando infatti come la concorrenza sia davvero elevatissima e ci siano sempre di più una serie di ragazze pronte a fare di tutto e di più per poter ottenere questo grande traguardo. Una di quelle che però è stata in grado di realizzare tutti i propri sogni è ...

aletullo22 : @bergomifabio Giusy Meloni rasenta la perfezione.. e quel maledetto sorriso a me fa impazzire. - wtfmldoing : @bergomifabio Che si sia strarifatta anche il viso e' un dato di fatto. E anche rifatto a me non fa impazzire. Per… - espertheo : @lebonalmm @MCriscitiello @tvdellosport Se non fosse per Giusy Meloni sarebbe stata la peggior serata del 2022 - niggamilanista : porca puttana che figa Giusy Meloni mi ha fatto l’occhiolino ?? - hernandeziano : @espertheo Surreali, l'unica persona buona è giusy meloni -