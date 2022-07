Giuseppe Brindisi, figura barbina in collegamento: parla ma alle sue spalle spunta il dettaglio imbarazzante [FOTO] (Di sabato 9 luglio 2022) Episodio imbarazzante per uno degli ospiti del conduttore Giuseppe Brindisi: alle sue spalle un dettaglio non è passato inosservato Il conduttore Giuseppe Brindisi (screenshot Mediaset)Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Zona Bianca, il pubblico si è ritrovato a dover assistere ad episodio a tratti surreale. Un dettaglio non da poco che sembrerebbe essere però passato inosservato in studio e di cui nemmeno il conduttore Giuseppe Brindisi sembrerebbe essersi accorto. Un collegamento con il ministro Alessia Morani ha infatti innescato la polemica in quanto presente un condizionatore. L’aria condizionata è al momento al centro di un dibattito infuocato ed adesso il gesto della ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022) Episodioper uno degli ospiti del conduttoresue spunnon è passato inosservato Il conduttore(screenshot Mediaset)Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Zona Bianca, il pubblico si è ritrovato a dover assistere ad episodio a tratti surreale. Unnon da poco che sembrerebbe essere però passato inosservato in studio e di cui nemmeno il conduttoresembrerebbe essersi accorto. Uncon il ministro Alessia Morani ha infatti innescato la polemica in quanto presente un condizionatore. L’aria condizionata è al momento al centro di un dibattito infuocato ed adesso il gesto della ...

