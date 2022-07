Giuntoli su Mertens: “Ci confrontiamo sempre con lui”, poi rivela la cifra offerta (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche di Mertens nel corso della conferenza stampa odierna a Dimaro. Il calciatore belga è svincolato, e si attende di capirne di più su un possibile nuovo contratto con il club partenopeo. La speranza è ormai appesa a un filo, ma il calciatore belga sta facendo di tutto per cercare di venire incontro al Napoli pur di restare all’ombra del Vesuvio “Ci confrontiamo sempre con Mertens e tra Dries e il presidente c’è un rapporto straordinario. Hanno parlato a lungo e Aurelio gli ha detto un offerta di quasi 5 milioni lordi, che è stata rifiutata”. EMPOLI, ITALY – SEPTEMBER 13: Napoli’s sport director Cristiano Giuntoli looks on during the Serie A match between Empoli FC – SSC Napoli at Stadio Carlo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha parlato anche dinel corso della conferenza stampa odierna a Dimaro. Il calciatore belga è svincolato, e si attende di capirne di più su un possibile nuovo contratto con il club partenopeo. La speranza è ormai appesa a un filo, ma il calciatore belga sta facendo di tutto per cercare di venire incontro al Napoli pur di restare all’ombra del Vesuvio “Cicone tra Dries e il presidente c’è un rapporto straordinario. Hanno parlato a lungo e Aurelio gli ha detto undi quasi 5 milioni lordi, che è stata rifiutata”. EMPOLI, ITALY – SEPTEMBER 13: Napoli’s sport director Cristianolooks on during the Serie A match between Empoli FC – SSC Napoli at Stadio Carlo ...

