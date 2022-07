Giuntoli: «Mertens ha rifiutato un’offerta da 5 milioni lordi» (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha risposto ad alcune domande nella conferenza stampa condivisa con il mister Luciano Spalletti, in apertura del ritiro del club a Dimaro-Folgarida. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di alcuni calciatori «Stasera vorrei togliere un alone di negatività attorno al Napoli: ha fatto un grande campionato e raggiunto la Champions dopo due anni. Facendo a meno di tanti calciatori a lungo tempo, altrimenti si poteva parlare anche di altre cose: questo è il nostro pensiero. Ma la squadra ha dato dimostrazione di grande valore e lo farà anche la prossima stagione. Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza bonus, parenti a 60 milioni lordi, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristianoha risposto ad alcune domande nella conferenza stampa condivisa con il mister Luciano Spalletti, in apertura del ritiro del club a Dimaro-Folgarida. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di alcuni calciatori «Stasera vorrei togliere un alone di negatività attorno al Napoli: ha fatto un grande campionato e raggiunto la Champions dopo due anni. Facendo a meno di tanti calciatori a lungo tempo, altrimenti si poteva parlare anche di altre cose: questo è il nostro pensiero. Ma la squadra ha dato dimostrazione di grande valore e lo farà anche la prossima stagione. Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6per 5 anni, netti, senza bonus, parenti a 60, ...

