Giuntoli: «Dybala fuori dalla nostra portata. Troppa negatività attorno al Napoli»

Queste le sue dichiarazioni sul futuro di alcuni calciatori «Stasera vorrei togliere un alone di negatività attorno al Napoli: ha fatto un grande campionato e raggiunto la Champions dopo due anni. Facendo a meno di tanti calciatori a lungo tempo, altrimenti si poteva parlare anche di altre cose: questo è il nostro pensiero. Ma la squadra ha dato dimostrazione di grande valore e lo farà anche la prossima stagione. Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza bonus, parenti a 60 milioni lordi, offrendogli anche un futuro da dirigente del club, perché si è distinto in campo e fuori, se l'è meritata la proposta incredibile da parte del presidente, che è molto generoso ma anche molto attento ai ...

