Giuntoli chiaro su Koulibaly: «L'unica offerta arrivata è quella del Napoli» (Di sabato 9 luglio 2022) Cristiano Giuntoli fa il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Le dichiarazioni del dirigente azzurro sul difensore In conferenza stampa dal ritiro del Napoli, è intervenuto anche il ds Cristiano Giuntoli per parlare del possibile futuro di Kalidou Koulibaly. Koulibaly – «Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club, ma lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto, parliamo tutti i giorni con lui. De Laurentiis gli ha fatto un'offerta irrinunciabile, 6Mln€ netti per i prossimi cinque anni che significano 60Mln€ lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

