Giugliano | incendia uno sportello bancomat | denunciato

(Di sabato 9 luglio 2022) La moglie preleva dal conto per impedirgli di scommettere, luilo. Un 36enne è statodai Carabinieri di Palma Campania. Per evitare che prosciugasse il conto corrente di famiglia, la donna aveva iniziato a prelevare denaro alcosì da metterlo al sicuro per le bollette e la spesa. Il marito quando però si è ritrovato al verde hato lodella filiale dal quale prelevava la moglie. Ma le immagini di sorveglianza lo hanno tradito e i carabinieri lo hanno individuato facilmente. Per il 36enne, incensurato, è scattata la denuncia per danneggiamento seguito da incendio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

