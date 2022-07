Giugliano | al Varca d’Oro grande successo per il concerto degli “Incognito”

Pubblicità

Sky Tg24

L' Appuntamento è per venerdì 8 luglio dalle 22 al Lidod'Oro di Varcaturo, frazione di, per ascoltare in particolare le canzoni dell'ultimo album "Tomorrow's New Dream", pubblicato ...LE DATE 8 luglio(NA) / Livingston at LidoD'Oro 9 luglio Trieste - Trieste Estate / Castello di San Giusto 10 luglio Rimini " Corte degli Agostiniani / Percuotere la Mente 12 luglio ... Incognito, parte da Giugliano il loro tour italiano di sei date Ripartono dalla periferia gli Incognito, band emblema del suono acid-jazz, che per il ritorno sul palco hanno scelto l'hinterland di Napoli, città che da sempre li celebra. L' Appuntamento è per vener ...Ripartono dalla periferia gli Incognito, band emblema del suono acid-jazz, che per il ritorno sul palco hanno scelto l'hinterland di Napoli, città che da sempre li celebra. (ANSA) ...