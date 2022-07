Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino: orari, percorso, altimetria, favorite. Marta Cavalli all’attacco (Di sabato 9 luglio 2022) Si avvicina alla conclusione il Giro Donne 2022. oggi in scena la nona tappa: si resta in Trentino, spazio alla San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino, sicuramente decisiva in chiave classifica generale. percorso tappa DI oggi Giro d’Italia Donne Ultima fatica, prima della passerella conclusiva, ma va in scena la frazione regina. Tantissimi metri di dislivello e pochissimi invece per poter respirare. Si parte subito con il Fai della Paganella: 11,6 chilometri al 6,3% di pendenza media. Discesa e fondovalle per poi approcciare il Duran, con 10,1 chilometri al 5,6%. L’ultima insidia sarà il Passo Daone 6,2 chilometri durissimi con ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Si avvicina alla conclusione ilin scena la nona: si resta in Trentino, spazio alla San-San, sicuramente decisiva in chiave classifica generale.DIUltima fatica, prima della passerella conclusiva, ma va in scena la frazione regina. Tantissimi metri di dislivello e pochissimi invece per poter respirare. Si parte subito con il Fai della Paganella: 11,6 chilometri al 6,3% di pendenza media. Discesa e fondovalle per poi approcciare il Duran, con 10,1 chilometri al 5,6%. L’ultima insidia sarà il Passo Daone 6,2 chilometri durissimi con ...

