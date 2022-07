Giro d’Italia Donne 2022 | Faulkner si aggiudica la tappa regina | Van Vleuten blinda la maglia rosa

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) Kristencompie una bella impresa e siladel, portando a termine una fuga di oltre 90 km cominciata sulle prime rampe del Fai della Paganella (in coppia con la giovane azzurra Gaia Realini) e conclusa in solitaria sul traguardo di San Lorenzo Dorsino. Si tratta del secondo successo parziale in questa edizione delper la 29enne americana del BikeExchange – Jayco, dopo l’affermazione nel prologo di Cagliari.ormai ipotecata invece da parte della fuoriclasse olandese Annemiek Van(Movistar), capace di difendersi egregiamente dagli attacchi (sia sul Passo Daone che nell’ascesa finale) di una scatenata Marta ...