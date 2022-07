Germania, nel primi sei mesi del 2022 metà dell’energia elettrica prodotta da rinnovabili. Il governo punta sull’eolico per l’80% nel 2030 (Di sabato 9 luglio 2022) In Germania nei primi sei mesi dell’anno il 49% della produzione di energia elettrica è stata ricavata da fonti rinnovabili. Rappresenta un aumento del 6% rispetto ad un anno fa. Sia eolico che solare sono i settori che hanno contribuito di più, anche se i consumi, a fronte dei rincari, si sono ridotti. Il dato scaturisce da conteggi provvisori dell’associazione di settore Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) e dell’istituto di ricerca di Stoccarda Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Ben il 21% dell’energia elettrica è stato assicurato da centrali eoliche a terra, mentre l’anno scorso era stato il 17%. L’energia solare ha contribuito al 12% rispetto al 10% di un anno fa. I tedeschi hanno anche usato due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Inneiseidell’anno il 49% della produzione di energiaè stata ricavata da fonti. Rappresenta un aumento del 6% rispetto ad un anno fa. Sia eolico che solare sono i settori che hanno contribuito di più, anche se i consumi, a fronte dei rincari, si sono ridotti. Il dato scaturisce da conteggi provvisori dell’associazione di settore Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) e dell’istituto di ricerca di Stoccarda Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Ben il 21%è stato assicurato da centrali eoliche a terra, mentre l’anno scorso era stato il 17%. L’energia solare ha contribuito al 12% rispetto al 10% di un anno fa. I tedeschi hanno anche usato due ...

