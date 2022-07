Genova, ok ai fondi del Pnrr per Sciorba e Andrea Doria. Esclusa la Casa della Vela (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi ai finanziamenti. Le risorse serviranno a riqualificare e ampliare i due centri sportivi. Piciocchi: “Contiamo nel ripescaggio del progetto escluso” Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi ai finanziamenti. Le risorse serviranno a riqualificare e ampliare i due centri sportivi. Piciocchi: “Contiamo nel ripescaggio del progetto escluso”

Pubblicità

stefano07169322 : RT @LiguriaCisl: Otto luglio a Coronata torneo calcetto organizzato da Filca Cisl Liguria per Confraternita Misericordia Genova. Fondi cons… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #lalfabetodelfuturo a #Genova, #Toti: 'Per aumentare l'efficienza del paese bisogna maggiore autonomia alle Regioni. Le q… - LiguriaOggi : Genova, una raccolta di fondi per il Teatro del Ponente - BabboleoNews : #lalfabetodelfuturo a #Genova, #Toti: 'Per aumentare l'efficienza del paese bisogna maggiore autonomia alle Regioni… - filca_lazionord : RT @LiguriaCisl: Otto luglio a Coronata torneo calcetto organizzato da Filca Cisl Liguria per Confraternita Misericordia Genova. Fondi cons… -