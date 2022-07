GdS – Bologna, De Silvestri aspetta Ilicic: “Giocatore di grande qualità, ogni volta che ci ho giocato contro è stato decisivo” (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 19:07:46 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il difensore rossoblu: “Sinisa ci ha detto di continuare ad essere professionali, lo abbiamo dimostrato anche in quelle sei partite con lui presente da… remoto ed è il caso di fare complimenti al gruppo” Dal nostro inviato Matteo Dalla Vite 8 luglio– Pinzolo Lorenzo De Silvestri, fresco sposo, ha rinnovato automaticamente il contratto (di un anno) alla ventesima presenza della scorsa stagione. E’ vicecapitano del Bologna. E’ fra le anime toste ed esperte dello spogliatoio. “Sinisa ci ha detto di continuare ad essere professionali, lo abbiamo dimostrato anche in quelle sei partite con lui presente da… remoto ed è il caso di fare complimenti al gruppo: perché in una situazione così difficile si sono comportati tutti molto bene”. Dev’essere una stagione ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 19:07:46 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il difensore rossoblu: “Sinisa ci ha detto di continuare ad essere professionali, lo abbiamo dimostrato anche in quelle sei partite con lui presente da… remoto ed è il caso di fare complimenti al gruppo” Dal nostro inviato Matteo Dalla Vite 8 luglio– Pinzolo Lorenzo De, fresco sposo, ha rinnovato automaticamente il contratto (di un anno) alla ventesima presenza della scorsa stagione. E’ vicecapitano del. E’ fra le anime toste ed esperte dello spogliatoio. “Sinisa ci ha detto di continuare ad essere professionali, lo abbiamo dimostrato anche in quelle sei partite con lui presente da… remoto ed è il caso di fare complimenti al gruppo: perché in una situazione così difficile si sono comportati tutti molto bene”. Dev’essere una stagione ...

