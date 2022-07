Gas russo, secondo Putin potrebbero esserci conseguenze «catastrofiche» per il mercato energetico (Di sabato 9 luglio 2022) Qualora si proseguisse sulla strada delle sanzioni occidentali alla Russia, il mercato dell'energia potrebbe subire conseguenze catastrofiche. É la lettura della situazione fornita da Vladimir Putin, nell'ambito di un incontro con alcuni funzionari e che è stato trasmesso dalla televisione nazionale. Gas russo, l'Europa al lavoro per rimpiazzarlo Il presidente della federazione russa ha affermato di sapere che l'Europa è all'opera per rimpiazzare le forniture energetiche provenienti da Mosca. Ha dichiarato che questo potrebbe avere come effetto un innalzamento dei prezzi e il conseguente carico dei costi sui consumatori. secondo il leader russo la scelta di praticare la strada delle sanzioni nei confronti della Russia, starebbe generando danni nei confronti degli ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 9 luglio 2022) Qualora si proseguisse sulla strada delle sanzioni occidentali alla Russia, ildell'energia potrebbe subire. É la lettura della situazione fornita da Vladimir, nell'ambito di un incontro con alcuni funzionari e che è stato trasmesso dalla televisione nazionale. Gas, l'Europa al lavoro per rimpiazzarlo Il presidente della federazione russa ha affermato di sapere che l'Europa è all'opera per rimpiazzare le forniture energetiche provenienti da Mosca. Ha dichiarato che questo potrebbe avere come effetto un innalzamento dei prezzi e il conseguente carico dei costi sui consumatori.il leaderla scelta di praticare la strada delle sanzioni nei confronti della Russia, starebbe generando danni nei confronti degli ...

