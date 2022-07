Futuro Koulibay | il Chelsea si tira indietro? Accordo con un altro difensore

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilè una delle squadre maggiormente interessate a Kalidou. Ildel Napoli è al centro di numerose voci di calciomercato: il suonon è ancora chiaro e nel giro di qualche settimana la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente, in un senso o nell’. I Blues stanno pensando al centrale del Napoli, ma intanto si guardano intorno per accontentare Thomas Tuchel. Hanno perso sia Antonio Rudiger che Andreas Christensen e sono alla ricerca di un nome che possa tenere alto il livello del reparto arretrato. Aké(Getty Images)Calciomercato Napoli, Koulibaly-si complica: c’è Aké Ilè una delle squadre in corsa per Kalidou Koulibaly ma l’interesse potrebbe “svanire” nel giro di pochi giorni. ...