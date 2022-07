Futuro Dybala, la concorrente si tira indietro: Marotta sorride (Di sabato 9 luglio 2022) Il Futuro di Dybala deve ancora prendere una direzione definitiva. Inter in pole position e una concorrente si tira indietro Dopo nove giorni dalla scadenza del contratto con la Juventus,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 9 luglio 2022) Ildideve ancora prendere una direzione definitiva. Inter in pole position e unasiDopo nove giorni dalla scadenza del contratto con la Juventus,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - GoalItalia : Niente Napoli nel futuro di #Dybala ? Gli azzurri dicono no: 'Fuori mercato' ?? - napolipiucom : Marolda: 'Vi dico dove giocherà Dybala. Ecco come andrà a finire con Dries Mertens' #Dybala #napoli… - Szobosalvs : @Dario_Paparo @manu67915486 Non funziona così però, il Napoli li offre a Koulibaly in quanto leader e futuro capita… - Giovann14793883 : RT @AlfredoPedulla: #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci penserà.… -