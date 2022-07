Francesco Facchinetti contro gli “influencer scrocconi”: “Siete delle bestie. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose fai schifo” (Di sabato 9 luglio 2022) Il tornado mediatico che ha trasportato lo chef Edgar Núnez al centro di una tempesta di polemiche e ha acceso un infervorato dibattito social non accenna a placare. Dopo il “gran rifiuto” del cuoco, a cui un’influencer aveva chiesto una cena pagata in visibilità, Francesco Facchinetti ha voluto esprimere la sua opinione sulla questione. Ma andiamo con ordine. Su Twitter, la ragazza aveva chiesto di essere ospitata: “Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te”. Nunez, aveva risposto con una risata e un tweet lapidario: “scroccona internazionale”. Un caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Il tornado mediatico che ha trasportato lo chef Edgar Núnez al centro di una tempesta di polemiche e ha acceso un infervorato dibattito social non accenna a placare. Dopo il “gran rifiuto” del cuoco, a cui un’aveva chiesto una cena pagata in visibilità,ha voluto esprimere la sua opinione sulla questione. Ma andiamo con ordine. Su Twitter, la ragazza aveva chiesto di essere ospitata: “Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te”. Nunez, aveva risposto con una risata e un tweet lapidario: “scroccona internazionale”. Un caso ...

