Francesco Facchinetti contro gli influencer scrocconi: "Se fate i soldi, spendeteli! Se volete le cose gratis, fate pena!" (Di sabato 9 luglio 2022) Post e visibilità per avere cene al ristorante gratis? Francesco Facchinetti si scaglia contro gli influencer che tentano di scroccare qualunque cosa. Leggi su comingsoon (Di sabato 9 luglio 2022) Post e visibilità per avere cene al ristorantesi scagliagliche tentano di scroccare qualunque cosa.

