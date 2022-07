FOTO | Rhea Ripley fa preoccupare i fan | adesso indossa un monitor cardiaco

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 luglio 2022) La star della WWEha rivelato sui social media dire un. Il dispositivo viene solitamenteto perare potenziali irregolarità del cuore.ha commentato con auto-ironia lascrivendo “Hey, sono Ironman”, con riferimento all’eroe dei fumetti che ha sul petto un vero e proprio reattore nucleare denominato Reattore ARC. Laè fuori gioco dalla puntata di WWE Raw del 6 giugno. Ha vinto un Fatal 4-Way match per guadagnarsi una shot al Raw Women’s Championship di Bianca Belair al pay-per-view Money In The Bank, ma l’incontro è stato annullato perchénon era autorizzata a lottare. Vi avevamo parlato qualche ...