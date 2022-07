Forza Italia, Mauro: “Matera la smetta di seminare odio” (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Mauro, dirigente provinciale di Forza Italia Benevento. “Speriamo che sia terminato il fuoco amico da parte di Fratelli d’Italia.Prima è toccato a Rosa De Stasio e alla Lega, poi a Claudio Cataudo ed ora a Forza Italia con Francesco Maria Rubano. Le offese continue e pretestuose che i dirigenti di Fratelli d’Italia stanno riservando negli ultimi tempi al Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, traducono il livello politico dei personaggi. Hanno una sola finalità: creare caos, tentando di nascondere i propri scheletri nell’armadio. FdI guidata da Matera purtroppo non ha abbastanza consenso e questo elemento li ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, dirigente provinciale diBenevento. “Speriamo che sia terminato il fuoco amico da parte di Fratelli d’.Prima è toccato a Rosa De Stasio e alla Lega, poi a Claudio Cataudo ed ora acon Francesco Maria Rubano. Le offese continue e pretestuose che i dirigenti di Fratelli d’stanno riservando negli ultimi tempi al Commissario provinciale di, Francesco Maria Rubano, traducono il livello politico dei personaggi. Hanno una sola finalità: creare caos, tentando di nascondere i propri scheletri nell’armadio. FdI guidata dapurtroppo non ha abbastanza consenso e questo elemento li ...

