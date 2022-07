Formula 1 | Binotto svela gli accordi in casa Ferrari | tifosi senza parole

(Di sabato 9 luglio 2022)1, il Team Principal dellaMattiaha rilasciato alcune dichiarazioni in cui hato quali sono gliin. Il Mondiale di1 è ancora apertissimo: Max Verstappen, negli ultimi due mesi, ha inanellato una striscia incredibile di successi e ha preso il largo. Il distacco non è però Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

sportal_it : Ferrari, Binotto avvisa Leclerc: 'Ci sono solo 12 punti...' - Nicola89144151 : - Luxgraph : F1, Binotto: 'Ordini di scuderia solo se uno dei due piloti sarà in lotta mondiale' - FormulaPassion : #F1 | Mattia Binotto non intende dare ordini studiati a tavolino fin quando il gap tra Charles Leclerc e Carlos Sai… - sportface2016 : #F1 | #AustriaGP, #Binotto a #Leclerc: 'Hai guidato benissimo, la gara è domani' -

1, sfida Leclerc - Sainz al 'trono' di Verstappen: le parole dinon lasciano spazio ad alcun dubbio. Un punto di non ritorno, che molto presumibilmente fungerà da spartiacque per la ...Però sono chiare le parole di Mattiache hanno di fatto aperto il GP di Austria: "I nostri piloti sono liberi di lottare". Premesse chiare, conclusioni chiare: Sainz e Leclerc hanno lottato ...Charles Leclerc e Carlos Sainz liberi di battagliare in pista. La gara sprint del Gp d' Austria, che ha visto Max Verstappen trionfare tranquillo approfittando del duello tra i due piloti Ferrari, non ...Il team principal di Maranello Binotto lascia apertissimo il confronto tra i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz liberi di battagliare in pista. La gara sprint del Gp d'Austria, che ha visto Ma ...