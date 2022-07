Formazioni ufficiali Portogallo-Svizzera | Europei femminili 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Ledi, partita valevole per il Gruppo C deglidi calcio. Partita d’esordio per le due, che si giocano subito punti importanti in chiave passaggio del turno: Olanda e Svezia sono infatti le due squadre più quotate del raggruppamento e una vittoria potrebbe già essere decisiva tanto per le portoghesi quanto per le svizzere. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di sabato 9 luglio. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.