Formazioni ufficiali Olanda-Svezia | Europei femminili 2022

(Di sabato 9 luglio 2022) Ledi, partita valevole per il Gruppo C deglidi calcio. Partita d’esordio per le due, che si giocano punti importanti in quello che potrebbe essere subito il confronto diretto per il primo posto nel raggruppamento. Miedema e compagne proveranno a fermare la corazzata scandinava, reduce dall’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 9 luglio. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori. Le: van Veenendaal; Wilms, van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens: in attesa ...

Pubblicità

sportface2016 : #EURO2022 #PortogalloSvizzera , le formazioni ufficiali - HellasLive : Formazioni ufficiali #VeronaPrimiero - zazoomblog : Formazioni ufficiali Germania-Danimarca Europei femminili 2022 - #Formazioni #ufficiali - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Germania-#Danimarca, #Europeifemminili2022 - SalernoSport24 : ??? Queste le scelte di #Nicola per la prima uscita della #Salernitana ??? Leggi l'articolo su #Salernosport24 ??… -

SPORTFACE.IT

Ledi Olanda - Svezia , partita valevole per il Gruppo C degli Europei femminili 2022 di calcio . Partita d'esordio per le due, che si giocano punti importanti in quello ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: FRANCIA - ITALIA Domenica 10 luglio dalle ore 20 le, dalle 21 la cronaca con commento in ... FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo-Svizzera, Europei femminili 2022 Le formazioni ufficiali di Olanda-Svezia, partita del girone C degli Europei femminili 2022 di calcio: ecco le scelte dei due allenatori ...Tanti esperimenti per Cioffi alla sua prima partita da allenatore gialloblù È un Verona decisamente sperimentale quello che si presenta alla sfida contro il Primiero, gara che rappresenta la prima usc ...