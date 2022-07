Foggia, la criminalità mafiosa ha prosperato anche per la sottovalutazione dello Stato (Di sabato 9 luglio 2022) Foggia continua purtroppo a far parlare di sé per fatti di criminalità mafiosa. E oggi siamo pienamente consapevoli delle variegate responsabilità di questo sfacelo. I clan della Capitanata sono nati, cresciuti e pasciuti anche a causa di una lunga e irresponsabile sottovalutazione da parte degli apparati pubblici. La prima sentenza definitiva sulla mafiosità della “Società Foggiana” è del 1999 (processo Panunzio) e, persino dopo quella storica pronuncia della Cassazione, politica e istituzioni non smisero di sminuire il problema. Per dirla con Sciascia, “i mali sociali sono proprio come le malattie individuali: nasconderli, negarli, minimizzarli vuole dire soprattutto non volerli curare, non volere liberarsene”. Ecco perché adesso ci ritroviamo in queste condizioni. Piernicola Silvis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)continua purtroppo a far parlare di sé per fatti di. E oggi siamo pienamente consapevoli delle variegate responsabilità di questo sfacelo. I clan della Capitanata sono nati, cresciuti e pasciutia causa di una lunga e irresponsabileda parte degli apparati pubblici. La prima sentenza definitiva sulla mafiosità della “Societàna” è del 1999 (processo Panunzio) e, persino dopo quella storica pronuncia della Cassazione, politica e istituzioni non smisero di sminuire il problema. Per dirla con Sciascia, “i mali sociali sono proprio come le malattie individuali: nasconderli, negarli, minimizzarli vuole dire soprattutto non volerli curare, non volere liberarsene”. Ecco perché adesso ci ritroviamo in queste condizioni. Piernicola Silvis ...

