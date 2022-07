Fiorentina, Gollini si presenta: “Sono felice. Sentivo il bisogno di farlo!” (Di sabato 9 luglio 2022) La Fiorentina ufficializza l’acquisto di Pierluigi Gollini, arrivato tramite prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham della passata stagione, il portiere classe 1995 torna a giocare in Serie A con la casacca viola. Gollini Atalanta Fiorentina Il giocatore ex Atalanta, arrivato a Firenze ieri pomeriggio per effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto, ha dichiarato sul canale Youtube della Fiorentina :” Sono molto felice, per me quello alla Fiorentina era un capitolo che non si era mai chiuso. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale e Firenze sicuramente lo è.” Inoltre ha fatto sapere le sue intenzioni per la prossima ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Laufficializza l’acquisto di Pierluigi, arrivato tramite prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham della passata stagione, il portiere classe 1995 torna a giocare in Serie A con la casacca viola.AtalantaIl giocatore ex Atalanta, arrivato a Firenze ieri pomeriggio per effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto, ha dichiarato sul canale Youtube della:”molto, per me quello allaera un capitolo che non si era mai chiuso.ildi tornare in un posto speciale e Firenze sicuramente lo è.” Inoltre ha fatto sapere le sue intenzioni per la prossima ...

