Fiorentina, ex ds Shakhtar su Dodò: “Giocatore giovane e di livello top, destinato a grandissimi club” (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex direttore sportivo della Fiorentina Josè Boto, nel corso di un’intervista a “L’interista”, ha elogiato il nuovo acquisto viola Dodò. Queste le sue parole: “Un livello top pur essendo giovane e con grandi margini di miglioramento. Piacerà molto ai tifosi della Fiorentina, ne sono certo. Ma con tutto il rispetto per i viola poi, che sono un grande club, credo che non rimarrà a lungo nemmeno a Firenze e che presto andrà in club ancora più grandi”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex direttore sportivo dellaJosè Boto, nel corso di un’intervista a “L’interista”, ha elogiato il nuovo acquisto viola. Queste le sue parole: “Untop pur essendoe con grandi margini di miglioramento. Piacerà molto ai tifosi della, ne sono certo. Ma con tutto il rispetto per i viola poi, che sono un grande, credo che non rimarrà a lungo nemmeno a Firenze e che presto andrà inancora più grandi”. SportFace.

