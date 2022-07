FIFA, novità per i Mondiali 2022: telecamere negli spogliatoi (Di sabato 9 luglio 2022) novità televisiva per i prossimi Mondiali in Qatar. Secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, infatti, la FIFA prevede di installare telecamere negli spogliatoi degli stadi della Coppa del Mondo 2022. Le immagini potrebbero essere trasmesse in diretta o leggermente in differita durante le partite. Una novità che in Italia, tuttavia, è già stata Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 luglio 2022)televisiva per i prossimiin Qatar. Secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, infatti, laprevede di installaredegli stadi della Coppa del Mondo. Le immagini potrebbero essere trasmesse in diretta o leggermente in differita durante le partite. Unache in Italia, tuttavia, è già stata Calcio e Finanza.

