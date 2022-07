Fiamme a Roma | incendio in un deposito per auto Nube di fumo visibile in città e forti esplosioni FOTO | VIDEO

(Di sabato 9 luglio 2022) Vasto, nella zona di via Casilina, dove lehanno coinvolto unper la demolizione delle. Una densadinero è bendalla zona di Centocelle in diversi...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta int… - fanpage : ULTIM'ORA - Roma brucia ancora. Un enorme incendio è scoppiato poco fa. Fumo e fiamme sono visibili da chilometri… - Corriere : Incendio a Roma, fiamme intorno al parco Centocelle: il fumo visibile anche dal Circo Massimo - ROBZIK : Tragica incapacità di comunicazione ed empatia con la città del sindaco di #Roma #Gualtieri. Nelle ultime 24 ore su… - AnnemiekPL : RT @repubblica: Incendio a Roma, enorme nube di fumo sulla citta'. Forti esplosioni, in fiamme diversi autodemolitori. La diretta https://… -

...Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle a. Non è escluso, quindi che le...Un vasto incendio si è sviluppato nel parco di Centocelle a. Leminacciano a un deposito di Sfasciacarrozze. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco. Lesono divampate poco dopo le 17 e sul posto, in ausilio ai vigili del fuoco, sono ...Non si placa la furia del vento e delle fiamme a Roma: un nuovo incendio è divampato a Centocelle sprigionando una densa colonna di fumo.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...