Ferrieri Caputi: «Ho fatto il corso arbitri perché i miei genitori non volevano che giocassi» (Di sabato 9 luglio 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi: inizia ad essere un nome noto, anche se particolarmente lungo. La livornese è – così la definisce il Corriere della Sera – “la punta massima di un movimento arbitrale femminile che sta crescendo”. I numeri, come ha fatto notare Trentalange, sono ancora impietosi (1.834 donne su oltre 30mila arbitri), ma c’è una lieve inversione di tendenza. Dai 14 ai 18 anni ci sono donne che usufruiscono del doppio tesseramento, di giocare e arbitrare. Non è stato il destino di Maria sole. «I miei genitori non volevano che giocassi — racconta —, ma erano altri tempi rispetto a ora. Il corso arbitri mi sembrò un’occasione da cogliere, nei primi anni fu soprattutto qualcosa da condividere con i coetanei. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Maria Sole: inizia ad essere un nome noto, anche se particolarmente lungo. La livornese è – così la definisce il Corriere della Sera – “la punta massima di un movimento arbitrale femminile che sta crescendo”. I numeri, come hanotare Trentalange, sono ancora impietosi (1.834 donne su oltre 30mila), ma c’è una lieve inversione di tendenza. Dai 14 ai 18 anni ci sono donne che usufruiscono del doppio tesseramento, di giocare e arbitrare. Non è stato il destino di Maria sole. «Inonche— racconta —, ma erano altri tempi rispetto a ora. Ilmi sembrò un’occasione da cogliere, nei primi anni fu soprattutto qualcosa da condividere con i coetanei. ...

Pubblicità

ilpost : Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile - napolista : #FerrieriCaputi: «Ho fatto il corso arbitri perché i miei genitori non volevano che giocassi» Sul Corsera il primo… - cmdotcom : Ferrieri Caputi pronta al debutto in #SerieA : 'Non mi lasciarono giocare, così decisi di fare l'arbitro' - sportli26181512 : Ferrieri Caputi pronta al debutto in Serie A: 'Non mi lasciarono giocare, così decisi di fare l'arbitro': Dalla pro… - labrosport : ????? Conferenza stampa dedicata al mondo arbitrale femminile. La soddisfazione dell'arbitro che s'ispira alla colleg… -