Femminicidio in Argentina, il fidanzato da Pescara: "L'ex ha ucciso Patricia e i nostri sogni, ora voglio aiutare la figlia" (Di sabato 9 luglio 2022) 'Ero in Argentina per uno scambio universitario e lì ho conosciuto Patricia - racconta a Tgcom24 Francesco Nuvolari, che, distrutto dal dolore, chiede giustizia e raccoglie fondi online per Pilar, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) 'Ero inper uno scambio universitario e lì ho conosciuto- racconta a Tgcom24 Francesco Nuvolari, che, distrutto dal dolore, chiede giustizia e raccoglie fondi online per Pilar, la ...

