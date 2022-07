Fano, uomo annega: un figlio disperso e un altro grave in ospedale (Di sabato 9 luglio 2022) Un uomo di 46 anni morto annegato, il figlio di 8 anni disperso in mare e l'altro di 12 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È successo questo mattina sul litorale di Fano, nelle Marche. Causa della tragedia il forte vento e le cattive condizioni del mare. Intorno alle 7.30 padre, madre e due figli sono scesi in spiaggia: il genitore e i due ragazzi sono andati in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva. E' stata la mamma a dare l'allarme.I soccorsiI primi a intervenire sono stati i bagnini e i gestori di Bagni Crida, ma per il capofamiglia non c'è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato tra gli scogli. Individuato il figlio dodicenne, rianimato e trasferito in codice ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Undi 46 anni mortoto, ildi 8 anniin mare e l'di 12 anni ricoverato in gravi condizioni in. È successo questo mattina sul litorale di, nelle Marche. Causa della tragedia il forte vento e le cattive condizioni del mare. Intorno alle 7.30 padre, madre e due figli sono scesi in spiaggia: il genitore e i due ragazzi sono andati in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva. E' stata la mamma a dare l'allarme.I soccorsiI primi a intervenire sono stati i bagnini e i gestori di Bagni Crida, ma per il capofamiglia non c'è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato tra gli scogli. Individuato ildodicenne, rianimato e trasferito in codice ...

Pubblicità

fanpage : ?? Tragedia in mare questa mattina. Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli:… - Agenzia_Ansa : Un uomo è annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli a Gimarra a Fano: uno, di 13 anni, è stato… - rtl1025 : ?? Un uomo e' morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di #Gimarra a #Fano (… - Marilenapas : RT @RaiNews: Un uomo è annegato mentre faceva il bagno insieme ai figli, di 8 e 13 anni, vicino agli scogli. In corso le ricerche del picc… - RaiNews : Un uomo è annegato mentre faceva il bagno insieme ai figli, di 8 e 13 anni, vicino agli scogli. In corso le ricerc… -