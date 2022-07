Facchinetti, la rabbia dopo il lutto: “Cadavere sull’asfalto per 5 ore” (Di sabato 9 luglio 2022) Francesco Facchinetti si sfoga pesantemente sui social, l’episodio riguarda un grave lutto e lui lancia l’affondo alle autorità senza mezzi termini: cosa è successo. Che Francesco Facchinetti sia uno che non le manda certo a dire non è una novità. Il figlio d’arte si è sempre distinto per il suo carattere allegro e spregiudicato, ma anche per una grande capacità oratoria che ne ha fatto un artista. Diversi talenti in diversi ambiti, che lo hanno portato a passare da conduttore a opinionista a speaker. Nell’ultima stagione televisiva lo abbiamo visto in veste di giudice a Il Cantante Mascherato, dove ha intrattenuto il pubblico tra gag e risate. Francesco Facchinetti (Foto Instagram)Molto spesso il produttore utilizza il mezzo dei social per comunicare i suoi punti di vista. Soltanto in questi ultimi ... Leggi su vesuvius (Di sabato 9 luglio 2022) Francescosi sfoga pesantemente sui social, l’episodio riguarda un gravee lui lancia l’affondo alle autorità senza mezzi termini: cosa è successo. Che Francescosia uno che non le manda certo a dire non è una novità. Il figlio d’arte si è sempre distinto per il suo carattere allegro e spregiudicato, ma anche per una grande capacità oratoria che ne ha fatto un artista. Diversi talenti in diversi ambiti, che lo hanno portato a passare da conduttore a opinionista a speaker. Nell’ultima stagione televisiva lo abbiamo visto in veste di giudice a Il Cantante Mascherato, dove ha intrattenuto il pubblico tra gag e risate. Francesco(Foto Instagram)Molto spesso il produttore utilizza il mezzo dei social per comunicare i suoi punti di vista. Soltanto in questi ultimi ...

