Fabrizio Romano: L’incontro tra Todd Boehly e il board del Barcellona per Azpilicueta, Marcos Alon… (Di sabato 9 luglio 2022) Nelle prossime ore è in programma L’incontro tra Todd Boehly e il board del Barcellona per Azpilicueta, Marcos Alonso e altri temi. #CFC Boehly si occuperà come sempre direttamente delle trattative: sia Azpi che Alonso hanno un accordo con il Barça. Adesso tocca al Chelsea. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 7 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) Nelle prossime ore è in programmatrae ildelperAlonso e altri temi. #CFCsi occuperà come sempre direttamente delle trattative: sia Azpi che Alonso hanno un accordo con il Barça. Adesso tocca al Chelsea. —(@) 7 luglio 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @jovinco82: Per #Pogba alla #Juve è praticamente fatta [Fabrizio Romano] - jovinco82 : Per #Pogba alla #Juve è praticamente fatta [Fabrizio Romano] - biscone69 : RT @noiverinteristi: Fabrizio Romano - L’Inter ha avuto un incontro diretto oggi con Moussa Sissoko e Houssine Kharja per discutere di Axel… - taletarsrs : @are_cruzmaltina FABRIZIO ROMANO - MhndRaqy : @FabrizioRomano Fabrizio Romano love -