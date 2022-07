Fabio Cannavaro: “Vi racconto il famoso contrasto con Maradona. Volevo solo il Napoli ma la società… (Di sabato 9 luglio 2022) Cannavaro-Napoli. Fabio Cannavaro è il protagonista della nuova puntata di Linea Diletta, programma condotto da Diletta Leotta su DAZN. L’ex Pallone d’Oro e campione del Mondo nel 2006 con l’Italia si è soffermato sui suoi inizi all’ombra del Vesuvio: “A Napoli c’è solo una squadra, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con quei colori. Mi sarebbe piaciuto tanto rimanere al Napoli, ma la società era in difficoltà e dovette cedermi”. L’ex Napoli, Inter e Juventus ritorna anche sul famoso aneddoto su Diego Armando Maradona: “Una volta sono entrato in scivolata su Diego in una delle partitelle del giovedì tra la prima squadra e la Primavera. Un dirigente mi ha urlato: Fabiooo fai ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022)è il protagonista della nuova puntata di Linea Diletta, programma condotto da Diletta Leotta su DAZN. L’ex Pallone d’Oro e campione del Mondo nel 2006 con l’Italia si è soffermato sui suoi inizi all’ombra del Vesuvio: “Ac’èuna squadra, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con quei colori. Mi sarebbe piaciuto tanto rimanere al, ma la società era in difficoltà e dovette cedermi”. L’ex, Inter e Juventus ritorna anche sulaneddoto su Diego Armando: “Una volta sono entrato in scivolata su Diego in una delle partitelle del giovedì tra la prima squadra e la Primavera. Un dirigente mi ha urlato:oo fai ...

