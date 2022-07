F1 su TV8, GP Austria 2022: orari sabato 9 luglio, programma, differita Sprint Race in chiaro (Di sabato 9 luglio 2022) Quest’oggi non solo sarà determinato lo schieramento di partenza del Gran Premio di Austria di Formula 1, ma saranno anche assegnati punti validi per il Mondiale. Infatti, sul tracciato di Spielberg, nel pomeriggio è programmata una “Sprint”, la quinta della storia e la seconda del 2022. Si tratta di una mini-gara su una distanza pari a un terzo di quella di un GP. La griglia della Sprint è stata stabilita sulla base delle qualifiche nel format canonico, anticipate a ieri, mentre l’ordine d’arrivo odierno equivarrà a quello di partenza del Gran Premio di domani. Inoltre i primi otto classificati della Sprint riceveranno punti valevoli per il Mondiale (8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e via a scalare sino all’ottavo, che ne raccoglie 1). LA DIRETTA LIVE DI FP2 E ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Quest’oggi non solo sarà determinato lo schieramento di partenza del Gran Premio didi Formula 1, ma saranno anche assegnati punti validi per il Mondiale. Infatti, sul tracciato di Spielberg, nel pomeriggio èta una “”, la quinta della storia e la seconda del. Si tratta di una mini-gara su una distanza pari a un terzo di quella di un GP. La griglia dellaè stata stabilita sulla base delle qualifiche nel format canonico, anticipate a ieri, mentre l’ordine d’arrivo odierno equivarrà a quello di partenza del Gran Premio di domani. Inoltre i primi otto classificati dellariceveranno punti valevoli per il Mondiale (8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e via a scalare sino all’ottavo, che ne raccoglie 1). LA DIRETTA LIVE DI FP2 E ...

