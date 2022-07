F1, Leclerc e Sainz possono attaccare Verstappen in gara? La Ferrari è vicina, passo gara positivo (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata dell’olandese Max Verstappen la seconda Sprint Race stagione di questo Mondiale 2022 di F1. A Spielberg (Austria), l’orange della Red Bull ha saputo tenere molto bene agli attacchi delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz in partenza e poi, imponendo un ritmo indiavolato nei primi giri, si è costruito un tesoretto di secondi (3) che ha saputo gestire fino al termine della gara odierna, rispetto a Leclerc, rientrante. Certo, le due Rosse nella sfida fratricida hanno perso un po’ troppo tempo, facendo in modo che la RB18 di Max potesse andare via con più agio. Per pensare di mettere in difficoltà il neerlandese domani, si dovrà agire più da squadra, piuttosto che lasciarsi andare a un confronto rusticano sotto l’insegna del ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata dell’olandese Maxla seconda Sprint Race stagione di questo Mondiale 2022 di F1. A Spielberg (Austria), l’orange della Red Bull ha saputo tenere molto bene agli attacchi delle duedel monegasco Charlese dello spagnolo Carlosin partenza e poi, imponendo un ritmo indiavolato nei primi giri, si è costruito un tesoretto di secondi (3) che ha saputo gestire fino al termine dellaodierna, rispetto a, rientrante. Certo, le due Rosse nella sfida fratricida hanno perso un po’ troppo tempo, facendo in modo che la RB18 di Max potesse andare via con più agio. Per pensare di mettere in difficoltà il neerlandese domani, si dovrà agire più da squadra, piuttosto che lasciarsi andare a un confronto rusticano sotto l’insegna del ...

