F1 | Laurent Mekies | “Ferrari vicina a Verstappen Abbiamo due piloti competitivi | non si può controllare il primo giro”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) La lotta interna in casaprosegue dopo gli episodi di Silverstone e si rianima durante la sprint race del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Carlos Sainz ha infatti dato battaglia e ha cercato il sorpasso su Charles Leclerc, il quale si è trovato costretto a rispondere in maniera decisa per conservare il secondo posto. Tutto per la gioia di Max, che è scattato dalla prima piazzola ed ha allungato prontamente, involandosi verso la vittoria che gli assicura anche la pole position per il Gran Premio di domani. Il passo delle monoposto di Maranello è stato comunque positivo e c’è ottimismo in vista della gara di domenica sulla distanza canonica dei 300 km., direttore tecnico della, ha analizzato la situazione ai ...